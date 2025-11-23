به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم پایانی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران (یادواره آزاد سازی خرمشهر) روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ در محل سالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران با حضور مسئولان سازمان لیگ، نمایندگان تیم‌های حاضر در این مرحله و اهالی رسانه برگزار می‌شود.

همچنین زمان پیش بینی شده برای برگزاری بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی اواخر آذر ماه خواهد بود.

شایان ذکر است تک مسابقه بجا مانده از مرحله یک شانزدهم پایانی جام حذفی بین دو تیم تراکتور – پرسپولیس در هفته آخر آذر برگزار می‌شود.