مراسم عزاداری و اطعام دانش آموزان، همزمان با ایام فاطمیه به همت موکب بقیه الله(عج) مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم با حضور دانشآموزان دختر و اولیای مدرسه چهارده معصوم(علیهم السلام) و شهید باستانی محله یوسف آباد برگزار شد.
دانشآموزان دختر این ۲ مدرسه در غم سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) و شهدای دانشآموز مراغه عزاداری کردند.
رئیس موکب بقیه الله(عج) مراغه گفت: تربیت و پرورش دانشآموز در تراز انقلاب اسلامی و نسلی که علم را با ایمان و عشق به اهلبیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) فرا بگیرد از اهداف برگزاری این مراسم است.
رحمان کارکن افزود: تربیت فاطمی این دانش آموزان به عنوان آینده سازان این سرزمین یک اصل اساسی است.
دانشآموزان شرکتکننده در این مراسم با ابراز عشق و ارادت به حضرت فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) بر ادامه راه شهیدان تاکید کردند. پخت آش نذری و برنج از دیگر برنامههای این مراسم بود.