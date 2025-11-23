۱۲۰۰ کیلو گوشت فاسد در زرند معدوم و واحد خوراک دامِ آلوده تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رضا یعقوبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: در راستای وظیفه قانونی خود در صیانت از حقوق عامه و حمایت از امنیت غذایی و سلامت عمومی شهروندان، طی روز‌های اخیر با ۲ مورد تخلف جدی در حوزه مواد غذایی و بهداشتی برخورد قانونی کرده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: بر اساس گزارش و بازدید کارشناسان اداره دامپزشکی، ۱۲۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد که در یکی از رستوران‌های بین‌راهی شهرستان به‌صورت غیراصولی منجمد و نگهداری شده بود، شناسایی و بلافاصله امحا و معدوم‌سازی شد. این گوشت‌ها نه‌تنها غیرقابل مصرف انسانی بودند، بلکه حتی قابلیت استفاده در مصارف صنعتی را نیز نداشتند.

وی در مورد دوم، فعالیت یک واحد غیرمجاز تولید خوراک دام که بدون دریافت پروانه تولید و پروانه بهداشتی مشغول کار بود، متوقف شد. بنا بر اعلام نظر کارشناسان، تولیدات این واحد حاوی مواد سمی و خطرناک بوده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند ضمن تأکید بر ادامه برخورد‌های قانونی با هرگونه تخلف تهدیدکننده سلامت مردم، به شهروندان توصیه کرد.