حمید قنبری و زهرا صمدی در زمره برترین کارآفرینان استان مرکزی هستند که توانستند با راه اندازی کارگاه خیاطی و تولید پوشاک در روستای احتشامیه اراک برای ۱۲۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آنها کار خود را در کارگاه کوچک خانگی و با دو چرخ خیاطی قدیمی آغاز کردند و توانستند با بهره گیری از تسهیلات کم بهره بنیاد برکت علاوه بر آموزش خیاطی به کارآموزان کارگاه خود تجهیز کنند.

علاوه بر راه اندازی کارگاه طراحی، برش زنی و خیاطی در روستای احتشامیه آنها در روستا‌های هم جوار و کارگاه‌های سطح شهر اراک هم توانستند با سفارش کار به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کنند.

در کارگاه تولیدی پوشاک آنها به طور میانگین ماهانه ۲۰ هزار دست انواع پوشاک زنانه و دخترانه تولیدی می‌شود.

تسهیل گر بنیاد برکت در استان مرکزی می‌گوید: تا کنون به هزار و ۵۰۰ متقاضی فعال در هنر خیاطی ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره اعطا شده است.

ایمان انصاری افزود: تسهیلات بنیاد برکت سبب راه اندازی کارگاه‌های کوچک خیاطی در شهر‌ها و روستا‌های بسیاری شده است.

او ادامه داد: به طور میانگین به کارگاه‌های خیاطی بین ۴۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان تسهیلات کم بهره اعطا می‌شود.