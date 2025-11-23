پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت: باید استان زنجان همچون گذشته در صدر امنترین استانهای کشور باقی بماند تا فرصتی برای بروز ناامنی ایجاد نشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در اجرای تکلیف ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت مستمر دادستان زنجان در جلسه آموزشی تخصصی پلیس حضور یافت.
دادستان مرکز استان زنجان با قدردانی از اقدامات مؤثر مجموعه انتظامی استان که موجب ارتقای احساس امنیت عمومی شده، بر ضرورت حساسیت ضابطان نسبت به بروز ناهنجاریهای اجتماعی و برخورد قانونی با هنجارشکنان تأکید کرد.
وی همچنین بر مواردی نظیر استفاده از دوربین در مأموریتها، ارتقای صلح و سازش، بهرهگیری از ظرفیت مددکاری اجتماعی، انجام تحقیقات کامل در شناسایی و ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان و شبکهها در جرایم مواد مخدر و اقتصادی، رصد دقیق فضای مجازی، توجه به جرایم سازمانیافته، پیشگیری از جرایم سرقت، کلاهبرداری و جرایم رایانهای، تقویت گشتهای شبانه در نقاط قرمز شهر، و حضور بهموقع تیمهای ۱۱۰ برای افزایش رضایتمندی عمومی تأکید کرد.
عباسی با ابراز خرسندی از عملکرد مجموعه انتظامی استان، آمار کشفیات و اقدامات پیشگیرانه در ششماهه نخست سال را رو به رشد دانست و این موفقیت را نتیجه تلاش، هماهنگی و همافزایی ضابطان و دستگاه قضایی عنوان کرد.
وی خواستار تداوم این روند و شتاببخشی به رویههای عدالتمحور، همراه با حفظ کمی و کیفی کاهش جرایم و افزایش دستگیریها، با صیانت و توجه ویژه به حقوق عامه شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان با اشاره به حمایتهای مستمر دستگاه قضایی استان از ضابطان عام و خاص، تأکید کرد: باید استان زنجان همچون گذشته در صدر امنترین استانهای کشور باقی بماند تا فرصتی برای بروز ناامنی ایجاد نشود.