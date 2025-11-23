در ادامه تشییع پنج شهید گمنام دفاع مقدس در استان گلستان، مردم ولایتمدار این استان در شهر‌های مختلف با حضور گسترده و پرشور خود، فضای شهر‌ها را معطر به نام شهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ همزمان با ورود پیکر‌های مطهر این شهیدان در مدارس، دانش‌آموزان و فرهنگیان به استقبال آمده و با چشمانی اشک‌بار و دستانی گلباران، ارادت خود را به آرمان‌های دفاع مقدس و مقام والای شهدا نشان دادند.

در برخی مدارس مراسم‌های دانش‌آموزی برگزار شد و دانش‌آموزان با خواندن سرود‌های حماسی و اهدای گل، حال و هوایی معنوی به این آئین بخشیدند.

حضور خانواده‌ها، جوانان و کسبه در مسیر‌های تشییع، جلوه‌ای از همبستگی و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت را در این استان رقم زد.