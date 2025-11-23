انجام تست رایگان و محرمانه ایدز در استان یزد
پویش سراسری ایدز با هدف فعالسازی بیماریابی و کاهش انگ و تبعیض ناشی از بیماری HIV تا ۲۰ آذر در یزد ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
کارشناس ایدز معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، از برگزاری پویش سراسری اطلاعرسانی و پیشگیری از ایدز خبر داد.
دکتر مرجان پدرزاده افزود:این پویش از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر در سراسر کشور اجرا میشود و در استان یزد با هدف فعالسازی بیماریابی، افزایش آگاهی عمومی و کاهش انگ و تبعیض ناشی از بیماری HIV برگزار میشود.
وی توضیح داد: هدف اصلی این پویش، فراهم کردن دسترسی آسان و رایگان به تست HIV برای همه افراد است تا بتوانند در محیطی محرمانه و امن از وضعیت سلامت خود مطلع شوند. علاوه بر این، آموزشهای تخصصی در زمینه پیشگیری، تشخیص به موقع و درمان HIV به شرکتکنندگان ارائه میشود.
دکتر پدرزاده با اشاره به اهمیت آگاهیرسانی گفت: یکی از بزرگترین چالشهای مقابله با ایدز، نقص اطلاعات و وجود انگ اجتماعی است که مانع مراجعه به مراکز درمانی میشود. با افزایش تعداد مراکز و دسترسی عمومی به خدمات، امیدواریم گام مؤثری در زمینه کاهش شیوع بیماری و بهبود سلامت جامعه برداریم.
وی افزود: در استان یزد، این خدمات در کلیه شهرستانها ارائه میشود و مراکز اصلی در شهر یزد شامل مرکز جامع سلامت شاهدیه، آزادشهر، امامشهر، مرکز نیکوپور و مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری هستند. در این مراکز، تست HIV به صورت رایگان، محرمانه و بدون نیاز به معرفی فردی انجام میشود.
پدرزاده همچنین یادآور شد که این پویش علاوه بر انجام تست، شامل کارگاههای آموزشی، مشاوره و توزیع بروشورهای آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی در مورد راههای انتقال، پیشگیری و درمان HIV است.
وی بیان کرد: اطلاعرسانی صحیح، دسترسی آسان به تست و ارائه خدمات رایگان و محرمانه میتواند به کاهش مرگ و میر ناشی از HIV، کاهش انگ اجتماعی و ایجاد جامعهای سالمتر کمک کند.