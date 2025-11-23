به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون علمی، پژوهشی و فناوری سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) قم شناسایی، جذب و حمایت از نخبگان استان را از جمله اهداف برگزاری جشنواره دانست و گفت: در این جشنواره از صاحبان ۳۹ اثر و ایده برگزیده تجلیل شد.

محمود علامه روشن افزود: جشنواره جهادگران علم و فناوری با همکاری همه مراکز علمی و دانشگاهی استان در حوزه‌های مختلف فنی، مهندسی، علوم شناختی، انسانی اسلامی، پزشکی و علوم پایه برگزار شد.