به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار مرند در مراسم افتتاح این طرح گفت: این کتابخانه در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر پنج میلیارد تومان احداث شده است.

زاهد محمودی ادامه داد: سالن مطالعه، بخش کودک و مخزن کتاب با بیش از ۲ هزار جلد کتاب از جمله بخش‌هایی است که در این کتابخانه به اهالی روستا و مناطق همجوار ارائه خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی نیز در آیین افتتاح این مرکز فرهنگی با اشاره به روند رو به رشد توسعه کتابخانه‌ها در استان گفت: تعداد کتابخانه‌های فعال استان هم‌اکنون به ۱۱۹ باب رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به ۱۲۳ باب افزایش یابد و این توسعه مرهون حمایت خیران نیک‌اندیش است.

اسد بابایی با بیان آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی کتابخانه‌ای در استان افزود: کتابخانه عمومی مرکزی بستان‌آباد با ۹۸ درصد پیشرفت در حال اجرا است. همچنین کتابخانه مرکزی شهرستان ملکان تکمیل شده و آماده افتتاح است و ساختمان شماره ۳ کتابخانه مرکزی تبریز نیز در مرحله تکمیل قرار دارد.

به گفته وی استان آذربایجان شرقی هم‌اکنون از نظر گسترش فضای فیزیکی کتابخانه‌ها رتبه سوم کشور و از نظر تجهیز کتابخانه‌ها رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.