پخش زنده
امروز: -
پیشخوان خدمات کتابخانهای خیّرساز حاج حسین یعقوبی در روستای ارلان از توابع بخش کشکسرای شهرستان مرند افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار مرند در مراسم افتتاح این طرح گفت: این کتابخانه در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر پنج میلیارد تومان احداث شده است.
زاهد محمودی ادامه داد: سالن مطالعه، بخش کودک و مخزن کتاب با بیش از ۲ هزار جلد کتاب از جمله بخشهایی است که در این کتابخانه به اهالی روستا و مناطق همجوار ارائه خواهد شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی نیز در آیین افتتاح این مرکز فرهنگی با اشاره به روند رو به رشد توسعه کتابخانهها در استان گفت: تعداد کتابخانههای فعال استان هماکنون به ۱۱۹ باب رسیده است و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال جاری به ۱۲۳ باب افزایش یابد و این توسعه مرهون حمایت خیران نیکاندیش است.
اسد بابایی با بیان آخرین وضعیت طرحهای عمرانی کتابخانهای در استان افزود: کتابخانه عمومی مرکزی بستانآباد با ۹۸ درصد پیشرفت در حال اجرا است. همچنین کتابخانه مرکزی شهرستان ملکان تکمیل شده و آماده افتتاح است و ساختمان شماره ۳ کتابخانه مرکزی تبریز نیز در مرحله تکمیل قرار دارد.
به گفته وی استان آذربایجان شرقی هماکنون از نظر گسترش فضای فیزیکی کتابخانهها رتبه سوم کشور و از نظر تجهیز کتابخانهها رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.