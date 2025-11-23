به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، ایستگاه مطالعه در روستای صفر از توابع شهرستان امیدیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طیبی زاد، رئیس اداره کتابخانه‌های امیدیه گفت: هدف از برگزاری این رویداد فرهنگی که توسط دهیاری روستا و با همکاری اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان برگزار شد، ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و آشنایی هرچه بیشتر اهالی روستا به ویژه قشر کودک و نوجوان با آثار مکتوب بوده است.

بهمئی، دهیار روستای صفر با اشاره به استقبال اهالی روستا و تشکر از مدیریت کتابخانه‌های عمومی شهرستان امیدیه و نیز عوامل اجرایی برپایی این ایستگاه مطالعه، افزود: این رویداد برای اولین بار در یکی از مناطق روستایی این شهرستان برگزار شده است.