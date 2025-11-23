به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت فاطمی که در دبیرستان دخترانه محمود آباد شاهین دژ برگزار شد با بیان این مطلب گفت: حضرت زهرا(س) الگوی تعهد و معنویت برای زنان است .

حجت الاسلام میرزایی سپس افزود: به هر میزان معنویت بانوان در جامعه اسلامی بیشتر باشد، به همان اندازه روند اصلاح جامعه شتاب بیشتری خواهد داشت.

وی اضافه کرد: تعهد و معنویت در همه عرصه ها از جمله مواردی است که در زندگی نورانی حضرت فاطمه زهرا (س) نمود بسیاری داشت و موارد متعددی از الگوی رفتاری ایشان در این خصوص بیان شده است.

حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه دین مبین اسلام به مقام زن، نگاهی از روی ارزش والا است، اظهار کرد: در مقابل، وضعیت غرب را مشاهده می کنیم که نگاهی ابزاری به زن دارند.

وی ادامه داد: این نگاه ابزاری غرب به بانوان، نظیر نگاه عصر جاهلیت به زن است.

حجت الاسلام میرزایی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص مقام، شخصیت و وظایف بانوان گفت: فعالیت اجتماعی بانوان هیچ منافاتی با تربیت فرزند و رسالت زنان در این بخش نداشته است.

وی در پایان افزود: بانوان باید منزلت خود را باور کنند و بانویی که در جمهوری اسلامی زندگی می کند، باید به مقام و منزلت زن که دین اسلام بیان کرده مشرف بوده و مطالبی که مطرح می کند، دراین راستا باشد.