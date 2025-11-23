نخستین مشاهده قطعی سمور سنگی (Martes foina) توسط محیط بان و همیار محیط بان در بردسکن ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی: معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست گفت: نخستین مشاهده قطعی سمور سنگی (Martes foina) در شهرستان بردسکن توسط محیط بان هادی باقری و همیار محیط بان محمدرضا جعفری ثبت شد.

جواد نباتی افزود: این رخداد کم‌سابقه که نشان‌دهنده سلامت زیستگاه‌های کوهستانی این منطقه و وجود ظرفیت‌های اکولوژیک ارزشمند برای حضور گونه‌های شاخص حیات‌وحش است.

وی ثبت این گونه در بردسکن، اهمیت تقویت برنامه‌های حفاظتی و مشارکت مردم محلی را دوچندان می‌کند، ادامه داد: سمور سنگی از گونه‌های کم‌مشاهده و حساس کشور است و حضور آن در یک منطقه، نشانه‌ای از پویایی اکوسیستم و وجود منابع غذایی کافی است. بدون همراهی مردم، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت آنها در گزارش موارد مشاهده، حفاظت از چنین گونه‌هایی امکان‌پذیر نیست.

نباتی با اشاره به اینکه محیط‌زیست استان اجرای طرح‌های افزایش گشت و کنترل، تقویت پایش‌های مستمر و آموزش جوامع محلی را در دستور کار قرار داده است، گفت: در چنین مواردی، تأمین امنیت زیستگاه، جلوگیری از تخریب صخره‌ها و مزاحمت‌های انسانی و کنترل تردد در مسیر‌های حساس، برای تداوم حضور و افزایش جمعیت این گونه ضروری است.

وی تأکید کرد: ثبت این مشاهده، علاوه بر اهمیت زیست‌محیطی، می‌تواند آغازگر طرح های تحقیقاتی تازه در زمینه پراکنش، جمعیت و پویایی زیستی سمور سنگی در خراسان رضوی باشد.

سمور سنگی به‌طور معمول تک‌زی، قلمرو طلب و شب‌فعال است و با چابکی بالا در شکار پستانداران کوچک، پرندگان و حشرات فعالیت می‌کند. این گونه همه‌چیزخوار در فصل تابستان بخش مهمی از رژیم غذایی خود را از میوه‌ها و غذا‌های گیاهی تأمین کرده و در مواقع کمبود غذا از لاشه جانوران نیز تغذیه می‌کند.

این گوشتخوار در اواسط تابستان جفت‌گیری کرده و با داشتن ۲۳۰ تا ۲۷۵ روز تأخیر در جایگزینی تخم، معمولا ۳ تا ۴ توله را در بهار به دنیا می‌آورد. زیستگاه مطلوب آن مناطق کوهستانی، صخره‌ای و جنگل‌های باز است و در تابستان‌ها تا ارتفاع ۴۰۰۰ متر نیز مشاهده شده است.