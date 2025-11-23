خط جدید و تقویت پست برق شرکت ثانی پلاست به عنوان یکی از بزرگترین واحد‌های تولیدی دیوارپوش‌های سنگی و پروفیل‌های دکوراتیو با حضور فرمانده سپاه کربلا مازندران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران پس از افتتاح پست تقویت برق این واحد تولیدی، از چند سالن وخط تولید گروه ثانی پلاست شامل تولید دیوارپوش‌ها و ابزارآلات از جنس پی‌وی‌سی، تولید سنگ مصنوعی یا ماربل شیت و تولید پروفیل‌های دکوراتیو‌های جنس پلی استرلن برای استفاده در نمای درونی وبیرون ساختمان‌ها بازدید کرد.

عماد ثانی، مدیرعامل گروه صنعتی ثانی پلاست درخصوص افتتاح پست جدید برق این مجموعه تولیدی گفت: یکی ازمهمترین نیاز این شرکت درچندماه گذشته تامین وتقویت زیرساخت برق شرکت به خصوص ماشین آلات خارجی خط تولید شرکت بود که به علت نواسانات برقی با مشکل مواجه بود.

وی افزود: با پیگیری‌هایی که توسط سازمان بسیج مهندسی و همچنین بسیج کارخانجات سپاه کربلا مازندران در راستای برون رفت از مشکلات برقی شرکت مطالبه شد، پست زمینی با ظرفیت ۱.۶ مگاوات (معادل ۱۶۰۰ کیلووات) درشرکت ثانی پلاست خریداری و توسعه داده شد.

مدیرعامل گروه صنعتی ثانی پلاست آمل، با بیان اینکه برای خرید وتجهیز خط جدید وپست برق این شرکت بیش از ۸۰ میلیارد رالد هزینه شده است، تصریح کرد، با افتتاح وتوسعه برق شرکت ثانی پلاست آمل، حدود ۶۰ درصد به ظرفیت تولید این شرکت نیز افزایش یافت.

ثانی ادامه داد: این گروه صنعتی، شامل خط تولید ورق‌های سنگ مصنوعی به ظرفیت ۷ هزار تن در سال و مجموعه پروفیلت دکوراتیو با ظرفیت ۶ هزار تن در سال به گروه صنعتی ثانی پلاست است..

وی افزود: محصولات تولیدی این شرکت که در سطح شمال کشور کم نظیر است و تحول شگرف در صنعت ساختمان سازی و نیز کاهش چندین برابری قیمت تمام شده را برای سازندگان به همراه دارد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر با افتتاح خط‌های جدید تولیدی، تعداد افراد مشغول به کار در این مجموعه ۱۲۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۴۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اضافه شده است، یادآورشد، همه تولیدات ما در صنعت دکوراسیون ساختمان قابل استفاده است، از جمله تولید پروفیل‌های دکوراتیو پلیمری در صنعت ساختمان از جمله نمای درونی و بیرونی در این مجموعه تولید وعرضه می‌شود.

ثانی، با اشاره به اینکه در حال حاضر بخشی از محصولات تولیدی این مجموعه به کشور‌های عراق و افغانستان صادر می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با افتتاح دو مجموعه جدید و افزایش ظرفیت تولیدی این محصولات ساختمانی، بازار و مقاصد جدید هم در حال اضافه شدن هست که به زودی رونمایی خواهد شد.