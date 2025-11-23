به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس، امروز در آستانه شهادت حضرت زهرا (س) در دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در میان استقبال باشکوه دانشجویان، استادان و کارکنان این دو دانشگاه برگزار شد.

آیین تشییع کاروان اهالی بهشت با عنوان برای پرچم (در عزای مادر سادات) در اصفهان فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) از ساعت ۸ صبح از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدای این شهر برگزار می‌شود.