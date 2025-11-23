به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی با کسب ۸۱ نشان رنگارنگ برای کاروان ایران به پایان رسید.

کاروان ایران در پایان بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان با کسب ۲۹ نشان طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز در رده سوم جدول مدالی قرار گرفت.

در پایان رقابت ها، ترکیه با ۷۲ نشان طلا، ۴۴ نقره و ۳۹ برنز در رده نخست ایستاد و ازبکستان با ۲۹ نشان طلا، ۳۵ نقره و ۳۲ برنز جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.

ایران نیز پس از کاروان‌های ترکیه و ازبکستان در مکان سوم ایستاد.

این مسابقات از شنبه ۱۷ آبان به طور رسمی آغاز شد و ۳۰ آبان به پایان رسید.