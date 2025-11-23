در سفر معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار به طرحهای توسعه ای شهرستان اشنویه اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست فرمانداری اشنویه در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح دستاورد‌های سفر حسین زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: باجمع بندی مصوبات سفر در حوزه‌های مختلف در مجموع بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار در این سفر اختصاص یافته است .

عبدالسلام مام عزیزی افزود:در همه حوزه‌ها پیگیری‌ها و جلسات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی شهرستان و استان جهت تحقق مصوبات سفر در جریان است.

وی بیان کرد:از این میزان اعتبار،۳۷۶ میلیارد تومان اعتباربرای تداوم عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهری و رفع تنش آبی ۲۸ روستای شهرستان که ۲۷۶ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است و مابقی تا پایان سال اختصاص می‌یابد.

مام عزیزی اظهار داشت:در راستای مصوبات سفر معاون ریاست جمهوری مبنی بر تامین و تجهیز منبع آب شهری، این منبع وارد مدار شده و اخذ یکدستگاه دیزل ژنراتور نیز در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت:اتمام امورات مربوط به بیمارستان جدید، تسریع در روند عملیات اجرایی تکمیل و اتمام مدارس، بهسازی و تکمیل احداث جاده اشنویه_ ارومیه، احداث موزه ورزشی در جوار مزار جهان پهلوان سیامند رحمان و پیگیری احداث ۱۲ طرح زمین چمن روباز ورزشی و تکمیل سالن سنگان تا سال آیندە و پیگیری اعتبارات سالن ورزشی سیامند رحمان و آغبلاغ از دیگر موارد است