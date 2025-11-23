عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین از فعالیت واحد‌های تولید رنگ با ۱۰ درصد ظرفیت خبر داد و گفت: میزان تولید رنگ و مصنوعات ناشی از آن بیش از یک میلیون تن است.

حمید کحالی در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما درباره وضعیت تولید رنگ در کشور گفت: طبق آخرین آمار وزارت صمت، ظرفیت اسمی صنعت رنگ ۱۱ میلیون تن است، ظرفیتی که شامل انواع محصولات رنگی از جمله تینر، مشتقات، رنگ‌های ساختمانی و اتومبیلی می‌شود.

وی افزود: با وجود این ظرفیت، تولید واقعی تنها حدود یک‌میلیون تن در سال ۱۴۰۲ و یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۳ بوده که نشان‌دهنده رشد ده‌درصدی است. بر این اساس، تولید واقعی فقط ۱۰ درصد ظرفیت اسمی را پوشش می‌دهد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین با اشاره به فعالیت ۸۷۰ واحد تولیدی؛ گفت: این واحدها در مجموع همان ظرفیت ۱۱ میلیون‌تنی را اعلام کرده‌اند، اما اختلاف زیاد میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی نیازمند آسیب‌شناسی است؛ اینکه آیا واحد‌های تولیدی امکان تولید دارند و شرایط برای تولید وجود ندارد یا اینکه مازاد ظرفیت مجوز (پروانه) تولید صادر شده است

کحالی گفت: اگر ظرفیت تولید وجود داشته باشد اما شرایط برای تولید فراهم نباشد، باید فکری به حال آن کرد زیرا استفاده نشدن از این ظرفیت‌ها به‌معنای هدررفت سرمایه ملی است و فعال‌سازی آن‌ها نیازمند چاره‌اندیشی است.