به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ ، با اهدای لوح از زحمات فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان تجلیل بعمل آمد.



امام جمعه شاهین دژ دراین مراسم به رسالت خطیر و جایگاه بسیج در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی اشاره کرد وگفت فرهنگ بسیج برگرفته از فرهنگ ناب اسلامی است.

حجت‌الاسلام مرادی افزود: به برکت خون، این شهدای والا مقام همواره از گزند دشمنان در امان است و هفته بسیج را فرصتی برای ارائه حرکت عظیم ملت ایران به سوی آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست که توسط امام بزرگوار راحل پایه گذاری شده است.

وی پس بیان کرد: بسیج به حق مکتبی‌ترین و مردمی‌ترین نیروی مقاومت جهان است و مجموعه‌ای از پاک‌ترین انسان‌ها و فداکارترین جوان‌ها در راه تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی و خوشبختی ملت ایران در آن گرد هم آمده‌اند.

در این مراسم سرهنگ عباسفام فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ نیز به اهمیت و نقش بسیج در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی اشاره کرد وگفت تا زمانیکه فرهنگ بسیج در کشورمان حاکم باشد

دشمنان انقلاب اسلامی هیچ غلطی نمی‌توانند انجام دهند