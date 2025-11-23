پخش زنده
همزمان با هفته بسیج از زحمات فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ ، با اهدای لوح از زحمات فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان تجلیل بعمل آمد.
امام جمعه شاهین دژ دراین مراسم به رسالت خطیر و جایگاه بسیج در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی اشاره کرد وگفت فرهنگ بسیج برگرفته از فرهنگ ناب اسلامی است.
حجتالاسلام مرادی افزود: به برکت خون، این شهدای والا مقام همواره از گزند دشمنان در امان است و هفته بسیج را فرصتی برای ارائه حرکت عظیم ملت ایران به سوی آرمانهای انقلاب اسلامی دانست که توسط امام بزرگوار راحل پایه گذاری شده است.
وی پس بیان کرد: بسیج به حق مکتبیترین و مردمیترین نیروی مقاومت جهان است و مجموعهای از پاکترین انسانها و فداکارترین جوانها در راه تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی و خوشبختی ملت ایران در آن گرد هم آمدهاند.
در این مراسم سرهنگ عباسفام فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ نیز به اهمیت و نقش بسیج در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی اشاره کرد وگفت تا زمانیکه فرهنگ بسیج در کشورمان حاکم باشد
دشمنان انقلاب اسلامی هیچ غلطی نمیتوانند انجام دهند