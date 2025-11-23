دومین یادواره شهدای نیروی انتظامی شهرستان سلسله برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛دومین یادواره شهدای نیروی انتظامی سلسله با حضور سردار محمدرضا هاشمیفر فرمانده انتظامی لرستان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، مسئولان و مردم شهید پرور این شهرستان برگزار شد.
