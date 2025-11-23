پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته بسیج اردوی جهادی یک روزه توسط ۲۵ نفر از جهادگران گروه شهید جهان آرا در روستای چاه زول سنگان خواف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه خواف گفت: اردوی جهادی گروه شهید جهان آرا در زمینه پزشکی، دندانپزشکی، آرایشگری، تعمیرات لوازم خانگی و گازسوز و برنامههای فرهنگی برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰ نفر از خدمات این گروه جهادی بهرهمند شدند، افزود: خدمت بیمنت بسیج به مردم باعث تقویت و افزایش روحیه امید در جامعه است. نقاط محروم کم و کاستیهای بسیاری دارند که گروههای جهادی و بسیجیان با حضور در این مناطق تا حد ممکن درجهت رفع آنها تلاش خواهند کرد.
وی ادامه داد: امروز گروههای جهادی با روحیه بسیجی و تفکر انقلابی برای تحقق آرمانها و اهداف والای انقلاب اسلامی گام برداشته و در تمامی عرصهها حضور فعال، چشمگیر و مؤثری دارند.