به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: مارچوبه گیاهی چندساله است که کشت آن در قالب کشت قراردادی در استان همدان و شهرستان نهاوند آغاز شده است.

توکل آبشناس افزود: با توجه به کم آب‌بر بودن کشت مارچوبه، یکی از بهترین گیاهان و محصولات جایگزین در تغییر الگوی کشت است و کشت این محصول از اردیبهشت آغاز شده و تا مهر و آبان هر ساله ادامه دارد.

او با بیان اینکه عملکرد محصول مارچوبه از سال دوم آغاز می‌شود تاکید کرد: در حال‌حاضر بیشترین میزان سطح مارچوبه کشت شده استان همدان متعلق به شهرستان نهاوند است که در همین زمینه ۹ نفر از کشاورزان نهاوندی اقدام به کشت ۸ هکتار مارچوبه کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند در شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی‌های اخیر، بهره‌وری از آب و خاک اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و کشاورزان به سمت گیاهان کم‌آب‌بر و مقاوم به گرما مانند مارچوبه روی آورده‌اند.

در حال حاضر ۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان زیر کشت مارچوبه است.