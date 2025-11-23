مراسم اختتامیه و تجلیل از منتخبان هفدهمین دوره آزمون حفظ کل قرآن «ترنم وحی» پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ آذر ماه در کاشمر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، سیدمحمود چاووشی؛ مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن با اعلام این خبر گفت: هر ساله آزمون حفظ کل همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر قرآن با عنوان «ترنم وحی» میان اعضای شعب مؤسسه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

آقای چاووشی ادامه داد: مراسم اختتامیه این دوره، تجلیل و اعطای گواهینامه به ۷۷ نفر از حافظان کل برگزیده ترنم وحی، در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ آذرماه در شهر کاشمر برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: به میزبانی مهد قرآن شهر کاشمر و با مساعدت امام جمعه، فرمانداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی این شهر، پنجشنبه ۶ آذر، کارگاه‌های آموزشی ویژه حافظان برگزیده، با حضور اعضای هیئت علمی مؤسسه کشوری مهد قرآن برگزار خواهد شد و بخشی از برنامه‌های این روز نیز به برگزاری نشست‌هایی با مدیران منتخب شعب مهد قرآن اختصاص خواهد داشت.

مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن گفت: مراسم اختتامیه و تجلیل از حافظان برگزیده این دوره، جمعه ۷ آذر از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ در سالن سرو شهر کاشمر برگزار می‌شود و قرار است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان میهمان ویژه در این مراسم حضور داشته باشد، ضمن آنکه در پایان نیز با اهدای جوایز و اعطای گواهینامه از حافظان قبول‌شده تجلیل می‌شود.

آقای چاووشی افزود: همچنین پنجشنبه ۶ آذر و پس از برگزاری کارگاه‌های آموزشی، با حضور استادان، قاریان، حافظان قرآن و جمعی از مردم شهر کاشمر، در آستانه سالروز شهادت شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، شهید راه استقلال و آزادی، در آرامگاه این شهید، محفل قرآنی برگزار می‌شود.