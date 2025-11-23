سارقانی که با دستبرد به منزلی در شهر اصفهان ۲۰ میلیارد ریال اموال شهروندی را به سرقت برده بودند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت منزل در شهر اصفهان، موضوع بررسی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سرهنگ حسن علی اکبری افزود: کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق این سرقت و انجام اقدامات تخصصی، ۳ سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ارزش کل اموال به سرقت رفته توسط این سارقان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: سارقان در تحقیقات انجام شده به سرقت منزل اقرارکردند که ضمن تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.