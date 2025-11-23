به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشف ۲۷۲ کیلو مرفین و دستگیری ۲ سوداگر مرگ در یکی از محور‌های مواصلاتی استان گفت: برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران فرماندهی انتظامی استان اصفهان با رصد اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی از انتقال محموله بزرگ مواد مخدر در یکی از محور‌های مواصلاتی استان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سردارحسین بساطی افزود: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به محور مورد نظر اعزام و موفق شدند طی عملیاتی ضربتی یک دستگاه کامیون حامل مواد مخدر را شناسایی و توقیف کنند.

وی با اشاره به این که در بازرسی از این خودرو ۲۷۲ کیلو مواد مخدر از نوع مرفین کشف شد گفت: در این عملیات ۲ سوداگرمرگ دستگیرشدند که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.