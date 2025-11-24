۶۰ درصد صادرات کشور به قطر از بوشهر انجام می‌شود

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت بالای بنادر بوشهر در حوزه صادرات، گفت: در زمان حاضر ۶۰ درصد صادرات کل ایران به قطر از استان بوشهر صورت می‌گیرد.