به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان با اشاره به توزیع ۵۵ درصد کود شیمیایی یارانه‌دار در سال جاری، از کشاورزان خواست با توجه به احتمال ناترازی انرژی و افزایش ترافیک پایان سال، نسبت به دریافت حواله الکترونیکی و ذخیره کود مورد نیاز اقدام کنند.

حسن همتی با اشاره به حجم گسترده خدمات این مجموعه، افزود: سالانه حدود ۹۲ هزار تن انواع کود شیمیایی یارانه‌دار توسط ۲۱۰ کارگزار منتخب در سطح شهرستان‌های استان بین کشاورزان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه روند تأمین و توزیع کود در سال جاری مطابق برنامه پیش رفته است، گفت: در سال زراعی جاری تاکنون حدود ۵۵ درصد کود‌های مورد نیاز استان تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی گیلان با تأکید بر لزوم مدیریت زمان از سوی بهره‌برداران به کشاورزان توصیه کرد:برای دریافت حواله الکترونیکی حتماً به مراکز خدمات دولتی سطح شهرستان‌ها مراجعه کرده و حواله‌های خود را دریافت کنند.

وی ضمن اشاره به لزوم خرید از کانال‌های رسمی تأکید کرد: برای دریافت کود شیمیایی، کشاورزان باید به کارگزاری‌های معتبر و مورد تأیید شرکت خدمات حمایتی و سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا کود با قیمت مصوب دریافت شود.