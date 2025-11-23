پخش زنده
۶ واحد ضایعاتی متخلف در برخوار مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: برای نظارت و ساماندهی واحدهای صنفی در شهرستان، ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی نسبت به اعزام و سرکشی از تعدادی کارگاههای ضایعاتی اقدام کردند.
سرهنگ نعمت خلیلی افزود: در بررسی ها، ۶ واحد صنفی متخلف به علت بی توجهی به قوانین و مقررات مهر و موم شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و فعالیت خارج از ضوابط و مقررات توسط متصدیان صنوف مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.