به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حق‌شناس در آیین رونمایی از کتاب «روح‌الله»؛ روایت مستند زندگی امام خمینی(ره) به قلم هادی حکیمیان، که در قالب نشست پویش ملی کتابخوانی «خط امین ۲» در کتابخانه مرکزی رشت برگزار شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: مکتبی که به تفکر، جستجو و رشد آگاهی دعوت می‌کند، مسیر تعالی را از مطالعه و کسب معرفت می‌داند.

وی با اشاره به تعریف جدید یونسکو از «سواد» افزود: در گذشته فرد باسواد کسی بود که خواندن و نوشتن می‌دانست؛ اما امروز سواد یعنی اینکه بدانیم چه می‌خوانیم، چگونه تحلیل می‌کنیم و چطور از آن در زندگی بهره می‌بریم. بنابراین سواد به معنای توانایی فهم، نقد و استفاده مؤثر از اطلاعات در دنیای پیچیده امروز است.

استاندار گیلان گفت : مطالعه و دسترسی به اطلاعات صحیح، مردم را در برابر شایعات، اخبار نادرست و اطلاعات فریبنده ایمن می‌کند؛ در شرایطی که انبوه داده‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود، تنها تحقیق و خواندن معتبر است که جامعه را از گمراهی دور نگه می‌دارد.

هادی حق شناس با بیان اینکه هرچند تیراژ کتاب‌ها کاهش یافته اما نقش کتاب در انتقال فرهنگ همچنان برجسته است، افزود: گسترش رسانه‌های دیجیتال باعث تغییر الگوی مصرف اطلاعات شده، اما کتاب همچنان منبعی پایدار و قابل اعتماد برای ارتقای آگاهی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان هم در این نشست در مورد اهمیت کتاب خواندن گفت : خواندن و مطالعه کردن یک فن و هنر است .

سردار دامغانی گفت : بسیج برای بهبود موضوع کتابخوانی ،پویش ملی کتابخوانی با عنوان «خط امین ۲» را برنامه ریزی کرده است.

وی با اشاره به آغاز پویش ملی «خط امین ۲» در هفته‌ی بسیج گفت : ۶ کتاب برای این پویش معرفی شده است و شرکت کنندگان فرصت خواندن و شرکت در این پویش را تا ۲۲ بهمن دارند.

علاقه مندان برای شرکت در پویش ملی خط امین ۲ برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایتravibook.ir مراجعه و ثبت نام کنند.