ملی پوش کشورمان با برتری مقابل حریفی از کره جنوبی در مبارزه پایانی خود، به نشان برنز مسابقات تکواندو المپیک ناشنوایان دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز (یکشنبه ۲ آذر) وحید زینلی در وزن ۶۸ کیلوگرم در نخستین مبارزه حریفی از قزاقستان را با شکست ۲ بر یک رو‌به‌رو کرد، اما در دومین مبارزه که برابر حریف یونانی برگزار شد متحمل شکست ۲ به صفر شد.

این ملی پوش تکواندو در مرحله رده بندی برابر حریفی از کره جنوبی قرار گرفت و در دو راند پیاپی با نتایج ۱۸ بر ۸ و ۲۰ بر ۵ او را شکست داد و به مدال برنز رسید.

پیش از این مهدی پوراسماعیل در وزن ۵۸- کیلوگرم و فاطمه زهرا زلیکانی در وزن ۵۷-کیلوگرم مسابقات تکواندو فینالیست شده بودند. همچنین محدثه غلامی در وزن ۴۹- کیلوگرم حذف شد.

مدال برنز زینلی، چهارمین مدال تکواندو و بیست و یکمین مدال کاروان ایران است. پیش از این تکواندو ایران صاحب ۳ مدال انفرادی و تیمی در پومسه شده بود.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.