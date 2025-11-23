پخش زنده
ملی پوش کشورمان با برتری مقابل حریفی از کره جنوبی در مبارزه پایانی خود، به نشان برنز مسابقات تکواندو المپیک ناشنوایان دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای تکواندو بازیهای المپیک ناشنوایان امروز (یکشنبه ۲ آذر) وحید زینلی در وزن ۶۸ کیلوگرم در نخستین مبارزه حریفی از قزاقستان را با شکست ۲ بر یک روبهرو کرد، اما در دومین مبارزه که برابر حریف یونانی برگزار شد متحمل شکست ۲ به صفر شد.
این ملی پوش تکواندو در مرحله رده بندی برابر حریفی از کره جنوبی قرار گرفت و در دو راند پیاپی با نتایج ۱۸ بر ۸ و ۲۰ بر ۵ او را شکست داد و به مدال برنز رسید.
پیش از این مهدی پوراسماعیل در وزن ۵۸- کیلوگرم و فاطمه زهرا زلیکانی در وزن ۵۷-کیلوگرم مسابقات تکواندو فینالیست شده بودند. همچنین محدثه غلامی در وزن ۴۹- کیلوگرم حذف شد.
مدال برنز زینلی، چهارمین مدال تکواندو و بیست و یکمین مدال کاروان ایران است. پیش از این تکواندو ایران صاحب ۳ مدال انفرادی و تیمی در پومسه شده بود.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.