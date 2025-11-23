پخش زنده
امروز: -
حجم قابل توجهی از سرمایهگذاری در استان جذب و در مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برداشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان گفت: با توسعه شهرکهای بزرگ، دهقان و راضی و آمادهسازی حدود ۶۰۰ هکتار اراضی صنعتی جدید، حجم قابل توجهی از سرمایهگذاری در استان جذب و در مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برداشته میشود.
محمدجواد بیگی در نشست هماندیشی رفع موانع تولید درکاشان حجم سرمایهگذاری پیشبینیشده در این واگذاریها را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این طرحها زمینه اشتغال برای بیش از ۵ هزار نفر از نخبگان و دانش آموختگان را فراهم میکند.
وی گفت: امسال با کاهش سهم نقدی واگذاری زمین از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد، استقبال ویژهای از سوی صنعتگران صورت گرفت.
بیگی با بیان اینکه در مهر و آبان، واگذاری اراضی صنعتی به ۱۵۰ هکتار رسیدگفت: به این ترتیب واگذاری اراضی صنعتی به نسبت به ششماهه نخست سال رشد ۱۵ برابری داشته است
محمدجواد بیگی در تشریح مصوبات جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید نیز گفت: اتصال شهرکهای صنعتی امیرکبیر، کاشانه و ماهیان زینتی به آزادراه کاشان با موافقت وزارت راه و شهرسازی در سال جاری عملیاتی میشود.
وی افزود: برای احداث تصفیهخانه پساب صنعتی شهرک امیرکبیر مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که با تأمین زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان، این پروژه بهزودی اجرایی و آب پایدار صنعتی شهرک تأمین میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با اشاره به تأمین برق واحدهای صنعتی گفت: تجهیزات پست دوم برق شهرک امیرکبیر با ظرفیت ۶۹۳ مگاوات توسط برق منطقهای استان تأمین و نصب میشود تا مشکلات برق صنعتگران برطرف شود.
وی همچنین از آغاز واگذاری اراضی شهرک صنعتی کاشان ۳ و شهرک ماهیان زینتی از نیمه آذر خبر داد و افزود: شهرک تخصصی پوشاک، کیف و کفش نیز با مساحت ۴۸ هکتار در دهه فجر رونمایی خواهد شد.