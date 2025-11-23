پخش زنده
مراسم وداع با شهدای گمنام در بندرعباس امروز یکشنبه ۲ آذر ساعت ۱۷ بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه ثارالله بندرعباس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، معاون سیمای مرکز خلیج فارس گفت: این مراسم به صورت زنده از شبکه خلیج فارس پخش میشود.
عزیز قاسمی افزود: مراسم تشییع پیکرهای شهدای گمنام نیز ساعت ۸ صبح فردا دوشنبه؛ سوم آذر از میدان شهدا (یادبود) به سمت گلزار شهدای بندرعباس به صورت زنده از سیمای خلیج فارس پخش خواهد شد.
وی گفت: اقامه نماز باران به امامت آیت الله عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس هم ساعت ۱۵ فردا دوشنبه؛ سوم آذر در کوهستان پارک پنجعلی به صورت زنده از شبکه خلیج فارس به روی آنتن میرود.
