به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ با حضور محمد باقری دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور در مازندران از ۳۵موکب دار برتر و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تجلیل به عمل آمد.

باقری دبیر ستاد مرکزی اربعین کشور گفت: علیرغم گرمای بی سابقه بالای ۵۰ درجه‌ای اربعین ۴۰۴ در مرز و کشور عراق از یک سو و جنگ ۱۲ روزه صهیونیستی احتمال عدم اعزام با کاهش زائر پیش بینی می‌شد، اما شاهد بی نظیر‌ترین اربعین بودیم.

باقری با اشاره اینکه طی چندین جلسه با شکل گیری ۱۸ کمیته برنامه‌های اربعین سال ۴۰۵ را با جدیت پیگیری می‌کنیم، افزود: با احصا مشکلات اربعینی سال گذشته در داخل کشور و عراق با هماهنگی‌های صورت گرفته مقرر گردید، موکب داران خواسته‌ها و نیاز‌های خود را در داخل به ستاد و در خارج به سفیر و نمایندگان سفارت انتقال دهند تا شاهد برپایی اربعینی در شان باشیم.

حسینی جو معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران هم با بیان اینکه در سال گذشته با همراهی ۳۵موکب بالغ بر ۸۸هزار زائر از مازندران عازم راهپیمایی اربعین حسینی در عراق شدند گفت: با حمایت استاندار مازندران، دستگاه‌های اجرایی در اعزام زائرین و آئین راهپیمایی اربعین حسینی به عراق همکاری داشتند.

وی همچنین حمایت دستگاه‌های اجرایی برای اربعین سال جدید را از برنامه‌های استانداری مازندران دانست.