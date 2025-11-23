به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شازند برای برگزاری برنامه‌های هفته فرهنگی تبادل نظر شد.

مهارت آموزی و آموزش در مناطق محروم اولویت دانشگاه پیام نور است.

به مناسبت ایام فاطمیه، ضمن تجلیل از مداحان، پیرغلامان و ذاکرین اهل بیت عصمت و طهارت تفرش آیین روضه خوانی و مرثیه سرایی برگزار شد.

بمناسبت هفته بسیج رزمایش تربیتی میقات صالحین با حضور مربیان، سرگروه‌ها و مربیان شجره طیبه صالحین محلات برگزار شد.

آشنایی با سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، برپایی میز خدمت و غرفه‌های فرهنگی، میز خدمت، غرفه مشاوره و عرضه محصولات حجاب و لوازم التحریر از دیگر بخش‌های این رزمایش بود.

در جلسه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی شازند/ موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف وضعیت دبیرستان برکت شهید مطهری و مدرسه عزیز سلطانی شهر آستانه، تعیین وضعیت دبیرستان هجرت شهباز، بررسی مشکلات مربوط به تأمین تجهیزات آموزشی و لوازم اداری و نیز بررسی وضعیت جابجایی، تخریب و بازسازی مدارس شهید انصاری و دکتر حسابی شهر شازند مطرح‌شده بود.

جمی از مردم شهر ساوه با اقامه نماز طلب باران/ از خدا رحمت و نزول باران طلب کردند.