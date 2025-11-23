به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان در حاشیه مراسم افتتاح درمانگاه تخصصی دندانپزشکی مهر ولایت گفت: به همت سپاه شهرستان لنجان و با مشارکت بنیاد تعاون بسیج و مؤسسه درمان بسیجیان استان اصفهان این درمانگاه راه‌اندازی شد.

سرهنگ مهدی شیری افزود: برای راه‌اندازی این مرکز تخصصی، ۱۱ میلیارد تومان توسط مؤسسه درمان بسیجیان استان اصفهان هزینه شده و ساختمان موجود بازسازی و به تدریج با تجهیزات روز دندانپزشکی مجهز شده است.

سرهنگ شیری در پایان با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای اقشار مختلف گفت: درمانگاه مهر ولایت با تمامی بیمه‌های پایه و تکمیلی موجود در کشور قرارداد منعقد می‌کند و تخفیف ویژه‌ای نیز برای بسیجیان شهرستان و مددجویان زیر پوشش نهاد‌های حمایتی در نظر گرفته شده است.