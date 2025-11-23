پخش زنده
درمانگاه تخصصی دندانپزشکی مهر ولایت در لنجان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان در حاشیه مراسم افتتاح درمانگاه تخصصی دندانپزشکی مهر ولایت گفت: به همت سپاه شهرستان لنجان و با مشارکت بنیاد تعاون بسیج و مؤسسه درمان بسیجیان استان اصفهان این درمانگاه راهاندازی شد.
سرهنگ مهدی شیری افزود: برای راهاندازی این مرکز تخصصی، ۱۱ میلیارد تومان توسط مؤسسه درمان بسیجیان استان اصفهان هزینه شده و ساختمان موجود بازسازی و به تدریج با تجهیزات روز دندانپزشکی مجهز شده است.
سرهنگ شیری در پایان با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای اقشار مختلف گفت: درمانگاه مهر ولایت با تمامی بیمههای پایه و تکمیلی موجود در کشور قرارداد منعقد میکند و تخفیف ویژهای نیز برای بسیجیان شهرستان و مددجویان زیر پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده است.