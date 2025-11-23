مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور از ۲۲ میلیون آزمون کلرسنجی، میکروبی و کدورت‌سنجی در ۶ ماهه نخست امسال در سراسر کشور خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «احمد منتظری» با تشریح عملکرد شبکه پایش کیفیت آب شرب در نیمه نخست امسال گفت: برای ارتقای سلامت آب شرب در ۱۴۲۱ شهر و ۳۸ هزار روستای زیر پوشش، مجموعه‌ای گسترده و منسجم از آزمون‌های کلرسنجی، میکروبی و کدورت‌سنجی انجام شده است که نقش مهمی در کنترل لحظه‌ای کیفیت آب و پیشگیری از هرگونه آلودگی دارد.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی عملکرد نیم‌سال نخست، در بخش کلرسنجی ۱.۴ میلیون مورد در شهر‌ها و ۹.۴ میلیون مورد در روستا‌ها اجرا شده است و تعداد آزمون‌های میکروبی به ترتیب ۶۰ هزار مورد در شهر‌ها و ۲۳۰ هزار مورد در روستا‌ها بوده است.

به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور، در حوزه پایش کدورت ۱.۳۵ میلیون آزمون در مناطق شهری و ۹.۶ میلیون آزمون در مناطق روستایی انجام شده که نشان‌دهنده گستره فعالیت کارشناسان بهداشت آب و حساسیت مجموعه نسبت به کیفیت آب شرب مردم است.

منتظری با تاکید بر اهمیت این حجم از پایش منظم گفت: تداوم نمونه‌برداری گسترده و تحلیل آزمایشگاهی، ستون اصلی تأمین آب شرب سالم و پایدار برای مردم در اقصی نقاط کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای شاخص‌های بهداشت آب و اطمینان از سلامت منابع تأمین و شبکه‌های توزیع ایفا می‌کند.