به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرمان، رئیس حوزه قضایی کوهبنان گفت: بر اثر وقوع حادثه در کارگاه ۳۲۵ افق ۵ معدن زغالسنگ پابدانای جنوبی این شهرستان، که قبل از ظهر روز گذشته رخ داد، متأسفانه یکی از کارگران جان خود را از دست داد.

صادق کاظمی افزود:بلافاصله پس از وقوع این حادثه تاسف بار، دستورات قضائی اولیه صادر شده و بازرسان اداره کار مأمور بررسی دقیق علت وقوع حادثه و شناسایی هرگونه قصور احتمالی شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تیم ایمنی معادن مرکز استان نیز طبق دستور، به‌سرعت برای انجام بررسی‌های فنی و تخصصی به محل اعزام شده‌اند.

رئیس حوزه قضایی شهرستان کوهبنان اظهارداشت: تا زمان تکمیل بررسی‌های کارشناسی تیم ایمنی، احراز علت حادثه و رفع نواقص احتمالی، فعالیت کارگاه مربوطه متوقف شده است و این اقدام با حفظ کامل حقوق قانونی کارگران انجام می‌گیرد.