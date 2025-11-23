به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رییس هییت ووشوی استان قم گفت: مسابقات انتخابی جوانان تیم ملی از ۴ آذرماه تا ۹ آذر ماه در تبریز برگزار خواهد شد و نفرات برتر این رقابت‌ها عازم اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در چین خواهند شد.

آقای جواد محمدزاده افزود: از استان قم در این مسابقات ۴ تالو کار، و پنج ساندا شرکت خواهند کرد.

وی افزود: تیم قم برای شرکت در مسابقات از دو ماه قبل در اردو‌های مختلف در حال تمرین است.