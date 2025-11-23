به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: مأموران یگان امداد رشت به منظور مقابله با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید کالای ایرانی، یک دستگاه کامیون حامل کالای خارجی را حین تردد در محورمواصلاتی رشت به قزوین توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۳۳ هزار و ۳۰۱ عدد انواع کیف، شال، روسری و کلاه قاچاق بدون مجوز گمرکی کشف کردند.

وی از معرفی متهمان این پرونده به مرجع قضائی خبر داد و گفت: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این کشفیات، بیش از ۱۳ میلیارد تومان است.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای حمایت از کالای ایرانی با جدیت توسط پلیس دنبال می‌شود، از مردم خواست هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی توسط افراد سودجو را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.