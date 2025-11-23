به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رادیو چی چست ویژه‌برنامه «عشق مدرسه سی» که سرشار از روایت‌های ایثار و همدلی است را به مناسبت هفته بسیج آماده پخش دارد.

برنامه عشق مدرسه سی، روایت شیرینی از مدرسه و درس عشقی است که معلم بسیجی به‌عنوان اولین درس زندگی به عنوان راه روشن خدمت به دانش‌آموزان می‌آموزد.

حضور میهمانان بسیجی در استودیو، ارتباط تلفنی با بسیجان فعال استان، گزارش مردمی، معرفی اشعار شاعران حماسی سرا، معرفی کتاب، بیانات مقام معظم رهبری در مورد بسیج و بسیجیان، بسته‌های صوتی و موسیقی‌های حماسی از مهم‌ترین بخش‌های این ویژه برنامه عنوان شده است.

ویژه‌برنامه "عشق مدرسه سی" به تهیه‌کنندگی محمدعلی عبدالی و حمیرا آذرخش و به گویندگی مجتبی حاجی وندایی و داریوش دربندی؛ شنبه، اول آذر تا پنج‌شنبه، هفت آذر ساعت ۱۶:۲۰ به مدت ۳۰ دقیقه پخش می‌شود.