صداوسیمای آذربایجان غربی هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و تشییع‌جنازه شهدای گمنام؛ ویژه‌برنامه‌هایی را به روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و تشییع‌جنازه شش شهید گمنام دفاع مقدس در ارومیه؛ شبکه استانی اقدام به پخش زنده عزاداری مردم ارومیه و دیگر شهرستان‌های استان می‌کند. پوشش زنده این مراسم دوشنبه، سوم آذر ساعت ۱۰ صبح ابتدا از خیابان شهید سلیمانی ارومیه آغاز شده و در ادامه با ارتباط زنده تصویری با دیگر شهرستان‌های استان ادامه می‌یابد.

گزارش مردمی، مرثیه سرایی و میان برنامه‌های مناسبتی از دیگر بخش‌های این ویژه برنامه عنوان شده است.

پخش تصاویر زنده از مراسم عزاداری مردم ارومیه از مساجد لطفعلی‌خان، علی بن موسی‌الرضا و حسینیه ثارالله در طول این روز از دیگر برنامه‌های صداوسیمای آذربایجان غربی است.

پوشش زنده مراسم شام غریبان بانوی دو عالم و شهدای گمنام از دیگر برنامه‌های صداوسیمای آذربایجان غربی است. با استقرار واحد سیار در مصلی امام خمینی ره ارومیه، این مراسم به‌صورت زنده از ساعت ۲۱ به روی آنتن می‌رود.

هم‌زمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛ یکشنبه، دوم آذر نیز مراسم وداع با پیکر شهدای گمنام به‌صورت زنده از مصلای امام خمینی (ره) ارومیه از صداوسیمای آذربایجان غربی پوشش داده می‌شود.