به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت ورزش‌ های جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: طرح ملی استعدادیابی و کلاس بندی با حضور سیدباقری مشاور رئیس، نظامی دبیرکل، مصطفوی مسئول انجمن استعدادیابی فدراسیون و جمعی از خبرگان ورزشی در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد مشهد در حال برگزاری است.

محمدمهدی آخوندی افزود: در این رویداد بزرگ بیش از ۱۰۰ توان یاب از استان‌ های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و سمنان به میزبانی هیأت استان به مدت دو روز حضور دارند.