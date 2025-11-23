به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه پایانی مسابقات کبدی قهرمانی زنان جهان امروز یکشنبه ۲ آذر، تیم ملی ایران ۲۱ به ۳۳ نتیجه را برابر هند واگذار کرد و به مقام سوم مشترک رسید.

در بازی دیگر مرحله نیمه نهایی از دقایقی پیش تیم‌های چین تایپه و بنگلادش مقابل هم صف آرایی کرده‌اند.

بانوان ایران پیش از رسیدن به نیمه نهایی با لهستان، کنیا، زنگبار، چین تایپه و نپال هم‌گروه بودند که لهستان را با نتیجه ۵۵ بر ۱۱، کنیا را با نتیجه ۴۲ بر ۱۰، زنگبار را با نتیجه ۵۱ بر ۱۵ و نپال را با نتیجه ۳۹ بر ۱۱ شکست دادند و برابر چین تایپه با نتیجه ۲۱ بر ۳۱ شکست خوردند.

دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان که با حضور ۱۱ تیم به میزبانی بنگلادش در حال برگزاری است، فردا با معرفی تیم قهرمان به پایان می‌رسد.