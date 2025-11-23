رفع مشکلات سد تنگسرخ و تسریع در روند اجرا اولویت استانداری کهگیلویه و بویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه تلاشها بر رفع مشکلات سد تنگ سرخ و تسریع در روند پیشرفت آن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، یداله رحمانی، در نشست تعاملی بررسی وضعیت سد تنگ سرخ، افزود: از مردم منطقه میخواهیم نهایت تلاش و همکاری را داشته باشند تا موانع و مشکلات با سرعت بیشتری رفع شود.
استاندار اظهار داشت: خوشبختانه انگیزه و اراده قوی برای رفع مشکلات حوزه سد تنگ سرخ و رسیدن به نتیجه مطلوب وجود دارد.
استاندار تصریح کرد: قطعا در چارچوب قانون خواستههای بهحق مردم را پیگیری میکنیم و در نهایت هدفمان رفع مشکلات، جلب رضایت مردم و پیشرفت کار است.
رحمانی با اشاره به سازوکار جدید برای پیگیری مشکلات سد، عنوان کرد: کارگروه ویژهای با حضور دستگاههای اجرایی تشکیل دادیم و جلسات این کارگروه به بطور مستمر هر دو هفته یکبار به صورت چرخشی در محل استانداری و در منطقه سد تشکیل میشود.
استاندار با بیان اینکه دو نفر از نمایندگان مردم به عنوان ناظر و پیگیر مستقر در این جلسات حضور خواهند داشت تا شاهد روند پیشرفت کارها باشند، افزود: برای پروژههای بزرگ باید با حوصله، تمامی مسائل را با اولویت پیگیری و دنبال کرد تا پروژه با شتاب بیشتری پیشرود. وی خاطرنشان کرد: فرآیند قیمتگذاری اراضی حوزه سد از خواستههای مردم منطقه بود که با بررسیهای انجام شده در حال پیگیری است. رحمانی بر تکمیل حریمیابی و نشانه گذاری تاکید کرد و افزود: این کار اگرچه آغاز شده، اما کامل نیست و باید حداکثر ظرف دو هفته آینده روستاهای در معرض تأثیر سد از جمله چشمه پهن، تنگ خشک، تنگ سرخ و تنگ مژگان حریم یابی و نشانهگذاری آنها به اتمام برسد. استاندار، در خصوص جابهجایی و اسکان روستاها، گفت: مکانیابی نهایی برای اسکان مردم با همکاری بنیاد مسکن به سرعت انجام و اطلاع رسانی شود.
رحمانی تاکید کرد: وضعیت مراتع، جادههای عشایری و پروانههای چرای دام توسط تیم کارشناسی به سرعت ارزیابی شود و بر اساس آن اقدامات لازم برای پرداخت خسارات یا تعیین تکلیف انجام گیرد.
استاندار با اشاره به احداث جاده دسترسی برای روستاهای خارج از مخزن سد، بیان کرد: حتی در صورت نبود اعتبار، از محل اعتبارات امسال شهرستان، کار مطالعه و اجرای این جاده آغاز شود.
رحمانی، خواستار تعیین تکلیف اراضی ملی حوزه سد شد و ابراز داشت: سازوکار مشخصی برای اراضی که در تصرف مردم است، طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون تعیین و به مردم ابلاغ شود.
استاندار ادامه داد: برای اسناد قطعی و مسلم با قیمت کارشناسی پرداختها انجام شود و برای اسناد غیرقطعی، امکان بررسی مجدد و اعتراض فراهم گردد.
رحمانی تاکید کرد: تعیین حریم قانونی سد در اولویت کار قرار گیرد تا مردم از حدود و ثغور آن مطلع شوند، ضمن اینکه اولویت صدور مجوزها به فعالیتهای اقتصادی و گردشگری به کسانی داده شود که اراضی خود را از دست دادهاند که از معتمدین محلی برای شناسایی افراد واقعاً نیازمند و ضعیفتر کمک گرفته شود.
استاندار بر پیگیری و اجرای مصوبات سفر وزیر نیرو در خصوص سد، تأکید کرد و گفت: جمعبندی و پیگیری مصوبات سفر وزیر نیرو که میتواند بسیار مؤثر باشد، در اولویت کاری قرار گیرد.
وی عنوان کرد: استخدام نیروهای جدید حتماً از بین مردم منطقه باشد. رحمانی با اشاره به اهمیت استراتژیک پروژه سد تنگ سرخ گفت: این سد از جمله معدود سدهایی است که عمده منافع آن متوجه استان کهگیلویه و بویراحمد است و در شرایطی که با خشکسالی و تنش آبی مواجه هستیم و حتی در تأمین آب شرب یاسوج با چالش روبهرو بودهایم، تکمیل این پروژه یک ضرورت انکارناپذیر است.
رحمانی از همه مدیران و نمایندگان مردم خواست: هرگونه ابهام یا مشکلی که در روند کار پیش آمد، بلافاصله به استانداری منعکس شود تا در اسرع وقت و در قالب همان جلسات دو هفته یکبار، برای رفع آن چارهاندیشی کنیم.