نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم کشورمان نشان طلای مسابقات تکواندو بازیهای المپیک ناشنوایان را از آن خود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار پایانی رقابتهای تکواندو وزن ۵۸- کیلوگرم در بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲ آذر) میان مهدی پوراسماعیل از کشورمان و حریفی از ازبکستان برگزار شد.
در این مبارزه پوراسماعیل در دو راند پیاپی و با نتایج ۱۲ بر ۹ و ۱۹ بر ۱۷ پیروز شد و به نشان طلا دست پیدا کرد.
این تکواندوکار پیش از این این و در نخستین مبارزه برابر حریف سرسخت کرهای با نتیجه دو بر یک پیروز شد. او در دومین مبارزه برابر حریف یونانی در دو راند و با نتایج ۱۵ بر یک و ۱۶ بر ۴ پیروز شد سپس در سومین مبارزه و برای صعود به فینال هم نماینده قزاقستان را ۲ بر یک شکست داد.
مدال طلا پوراسماعیل، پنجمین مدال تکواندو و بیست و دومین مدال کاروان ایران است.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در شهر توکیو کشور ژاپن آغاز شده و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.