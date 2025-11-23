به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار پایانی رقابت‌های تکواندو وزن ۵۸- کیلوگرم در بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲ آذر) میان مهدی پوراسماعیل از کشورمان و حریفی از ازبکستان برگزار شد.

در این مبارزه پوراسماعیل در دو راند پیاپی و با نتایج ۱۲ بر ۹ و ۱۹ بر ۱۷ پیروز شد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

این تکواندوکار پیش از این این و در نخستین مبارزه برابر حریف سرسخت کره‌ای با نتیجه دو بر یک پیروز شد. او در دومین مبارزه برابر حریف یونانی در دو راند و با نتایج ۱۵ بر یک و ۱۶ بر ۴ پیروز شد سپس در سومین مبارزه و برای صعود به فینال هم نماینده قزاقستان را ۲ بر یک شکست داد.

مدال طلا پوراسماعیل، پنجمین مدال تکواندو و بیست و دومین مدال کاروان ایران است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در شهر توکیو کشور ژاپن آغاز شده و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.