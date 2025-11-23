پخش زنده
امروز: -
طرح جوانی جمعیت تا پایان سال به متقاضیان طرح در بویین میاندشت واگذار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرماندار بویینمیاندشت، درجلسه شورای اداری که به مناسبت هفته بسیج درناحیه مقاومت بسیج شهرستان برگزار شدگفت: باید تفکر بسیجی در جامعه گسترش یابد وروحیه بسیجی در بین مسئولان برای خدمت رسانی بیشتر به مردم تقویت شود.
محمود درویشی در بخشی از سخنان خود به موضوع ازدواج وافزایش جمعیت اشاره کرد و افزود: به همین منظور در شهرستان زمین طرح جوانی جمعیت تا پایان سال به متقاضیان طرح واگذار میشود.
دراین جلسه سرهنگ احمدقاسمی فرمانده نا حیه مقاومت بسیج بویین میاندشت هم به موضوع تحقق محله اسلامی اشاره کرد وگفت: دراین طرح که برپایه محله محوری است از ظرفیت محلات استفاده میشود.
وی گفت: این طرح اهدافی مانند هم افزایی، هم نگری وهم توانی در مدیریت محلات، افزایش پیوند بین دولت ومردم برای اجرایی شدن ایدهها و محوریت مساجد به عنوان موتور پیشران فرهنگی واجتماعی محلات را دنبال میکند.
در پایان از مسئولان پایگاههای بسیج ادارات تجلیل شد و روسای ادارات از نمایشگاه توانمندیهای پایگاههای بسیج شهرستان بازدید کردند.