پخش زنده
امروز: -
مراسم تشییع شهدای گمنام در بجنورد امروز عصر با حضور مردم شهید پرور شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در ایام فاطمیه مراسم تشییع شهدای گمنام با حضور مسئولان، مردم و خانوادههای شهدا در میدان آزادگان بجنورد برگزار شد و عطر و بوی شهدا فضای شهر را عطر آگین کرد.
کاروان شهدا در یک هفته از شهرهای فاروج، بام و صفیآباد، شیروان، اسفراین، گرمه، جاجرم، آشخانه و سملقان بر روی دستان مردم شهیدپرور تشییع شد
قرار است فردا پنج شهید گمنام در بجنورد و سه شهید دیگر در شهرستانهای شیروان، جاجرم و غلامان به خاک سپرده شوند؛ خاکی که سالهاست بوی رشادت میدهد.