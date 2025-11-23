به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی گفت: هوای شهر‌های ارومیه، مهاباد، شاهیندژ، خوی و پیرانشهر برای چهارمین روز متوالی در وضعیت آلوده قرار دارد و در این میان، مهاباد و پیرانشهر آلوده‌ترین شهر‌ها هستند.

سعید موسوی افزود: شاخص آلودگی هوا در مهاباد و پیرانشهر به عدد ۱۶۶ رسیده که بیانگر وضعیت ناسالم است، همچنین شاخص آلودگی در ارومیه ۱۳۴، شاهیندژ ۱۱۹ و خوی ۱۰۸ اعلام شده که همگی برای گروه‌های حساس ناسالم به شمار می‌روند.

موسوی، علت اصلی آلودگی این روز‌ها را افزایش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ و ۱۰ میکرون دانست و افزود: وارونگی دما، پایداری هوا، تردد خودرو‌های فرسوده، دود کارخانه‌ها و دودکش منازل از مهم‌ترین عوامل تشدید آلودگی هواست.

وی، از بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان خواست از حضور و فعالیت در فضای باز پرهیز کنند و سایر شهروندان نیز مدت و شدت فعالیت‌های بیرونی خود را کاهش دهند.

موسوی، با تأکید بر لزوم مشارکت عمومی در کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، فعالیت‌های عمرانی و هر اقدامی که موجب افزایش آلاینده‌ها شود، ممنوع است و شهروندان باید از انجام آن خودداری کنند.

وی، راهکار‌هایی مانند کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، افزایش بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی، دقت در سوخت‌گیری و جلوگیری از سرریز سوخت و همچنین کنترل فعالیت واحد‌های صنعتی آلاینده را از اقدامات ضروری برای بهبود هوا برشمرد.

معاون محیط زیست انسانی آذربایجان‌غربی، همچنین از تشدید برخورد با خودرو‌های دودزا و بدون معاینه فنی و اطلاع‌رسانی پلیس راهور درباره کاهش تردد خودرو‌های تک سرنشین خبر داد.