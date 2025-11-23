به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رییس اداره ورزش و جوانان خور و بیابانک گفت: این طرح که از سال ۹۶ در زمینی به مساحت ۸ هزار و ۲۵۰ متر مربع آغاز شده تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سید احمد موسوی افزود: برای اجرای این طرح تاکنون ۱۲۰ میلیارد ریال با مساعدت فولاد مبارکه و مدیریت راهبری مجتمع پتاس و اداره کل ورزش و جوانان هزینه شده و برای تکمیل آن ۱۱۰ میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است.

موسوی افزود: با تکمیل این زمین چمن مصنوعی، امکانات ورزشی شهر خور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.