به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه زهرا زلیکانی نماینده کشورمان در فینال وزن ۵۷- کیلوگرم مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲ آذر) به مصاف حریفی از ازبکستان رفت. او در دو راند این رقابت با نتایج ۷ بر ۳ و ۱۴ بر ۱۲ پیروز شد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

فاطمه زهرا زلیکانی پیش از این و پس از استراحت در دور نخست به مصاف حریفی از یونان رفت و برنده ۲ بر صفر شد. در دور سوم، این ملی پوش تکواندو با حریفی از قزاقستان رقابت کرد و هر دو راند این مبارزه را ۲ بر صفر برد. بدین ترتیب این دختر تکواندو راهی دیدار پایانی شد.

نشان طلا فاطمه زهرا زلیکانی، ششمین نشان تکواندو و بیست و سومین نشان کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در شهر توکیو کشور ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.