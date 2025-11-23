همزمان با فرارسیدن هفته بسیج صبحگاه مشترک اقتدار مدیران کل و بسیجیان ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که با حضور مدیران کل و بسیجیان دستگاه‌های اجرایی استان با حضور بسیجیان دستگاه‌های مختلف در استانداری اصفهان برگزار شد جمالی نژاد استاندار اصفهان گفت: بسیجیان در همه عرصه‌ها تاثیرگذار هستند و در ادارات برای رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی استان نقش آنان را پر رنگتر می‌کند.

در پایان این مراسم از بسیجیان برتر دستگاه‌های اجرایی استان قدردانی شد.